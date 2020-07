Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (30.06.2020) einen 55 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht mit Betäubungsmitteln zu handeln. Nach einem Zeugenhinweis suchten die Beamten gegen 16.00 Uhr eine Wohnung an der Calwer Straße auf. Als der 55-Jährige Wohnungsinhaber die Tür öffnete, sahen die Beamten bereits mehrere Betäubungsmittel auf dem Wohnzimmertisch liegen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten insgesamt rund 85 Gramm Kokain. Seine Besucher im Alter zwischen 17 und 43 Jahren hatten ebenfalls Rauschgift in Kleinstmengen dabei. Sie müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Die Beamten setzten die 17- und 23-jährigen Frauen sowie die drei Männer im Alter von 33, 35 und 43 Jahren nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der polizeibekannte 55-jährige Deutsche hingegen wird im Laufe des Mittwochs (01.07.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

