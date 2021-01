Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch, der zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 14.00 Uhr in der Straße "Wunnensteinberg" in Großbottwar-Winzerhausen verübt wurde, sucht der Polizeiposten Großbottwar nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter hebelten im genannten Zeitraum die Tür zu einer Gaststätte auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Spirituosen und mehrere Getränkedosen im Wert einer dreistelligen Summe. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, in Verbindung zu setzen.

