Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Einbruch in TÜV-Gebäude - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 10.12.2020, 17.10 Uhr auf Freitag, 11.12.2020, 07.35 Uhr, wurde in die Büroräumlichkeiten des TÜV Süd, Am Elzdamm in Emmendingen eingebrochen.

Unbekannte Täter gelangten durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Innere des Gebäudes und versuchten mit mitgebrachten Werkzeugen den aufgefundenen Tresor aufzuflexen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Der zurückgelassene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell