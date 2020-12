Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach a.K./Jechtingen - Einbruch in Gaststätte

FreiburgFreiburg (ots)

Ein unbekannter Täter brach am vergangenen Donnerstag, 10.12.2020, gegen 14.30 Uh in die Gutsschenke zur Scheune, in Jechtingen ein und entwendete rund 450 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen.

