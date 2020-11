POL-PB: Steuergeräte aus Landmaschinen gestohlen

Polizei Paderborn

(mb) In der Betriebshalle eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Straße Baumgarten in Bad Wünnenberg-Helmern haben Einbrecher in der Nacht zu Montag zugeschlagen.

Der oder die Täter brachen zwischen 20.30 Uhr und 04.30 Uhr eine Stahltür auf, um in die Halle zu gelangen. Aus den dort abgestellten Traktoren und anderen Landmaschinen wurden hochwertige Steuergeräte ausgebaut und entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

