Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Diebstahl, Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Einbruch in Toiletten- und Duschraum

Zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr gelangte ein Unbekannter am Bahnhof Ellwangen über ein gekipptes Fenster in den Toiletten- und Duschraum. Er durchsuchte diesen und verließ ihn wieder ohne Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellenberg: Zwei Baucontainer aufgebrochen

Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass zwei Baucontainer aufgebrochen wurden, die an der BAB 7 am nördlichen Ausgang des Virngrundtunnels aufgestellt sind. Aus den Containern wurden die darin gelagerten Baumaschinen sowie eine auf einer Palette abgestellte, ca. 600 kg schwere Rüttelplatte entwendet. Vermutlich wurde zum Aufladen der Rüttelplatte ein auf der Baustelle befindlicher Radlader benutzt. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Leinzell: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich Schillerstraße/Gögginger Straße fuhr eine 37-jährige Suzuki-Lenkerin am Mittwoch gegen 10 Uhr auf den stehenden Seat einer 30-Jährigen auf.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr einen in der Theodor-Storm-Straße geparkten Mazda am linken Fahrzeugheck und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

