Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Zwischen Freitag, 11.12.2020, 14.00 Uhr und Samstag, 12.12.2020, 07.30 Uhr, wurde in der Alfred-Walz-Straße in Emmendingen versucht, auf einem Baustellengelände in einen dort befindlichen Baucontainer einzubrechen indem mit unbekannten Werkzeug die Tür aufgehebelt werden sollte. Die gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Es entstand lediglich Sachschaden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell