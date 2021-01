Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Dienstag 14.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr wüteten noch unbekannte Täter in den Weinbergen zwischen Besigheim und Löchgau. Vermutlich mit einer Spaltaxt brachen die Unbekannten drei Gartenhäuser und einen Schuppen auf, die sich in Verlängerung der Straße "Löchgauer Steige", im Gewann "Niedernberg" befinden. Ob die Täter etwas aus den Lauben stahlen, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

