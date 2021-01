Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen zu versuchtem Raubdelikt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei in Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 08:30 Uhr in der Alt-Württemberg-Allee auf Höhe des Finanzamtes ereignet haben soll. Eine 42-jährige Frau, die dort mit ihrem Hund unterwegs war, soll von einem 46-Jährigen angegangen worden sein, der versucht habe, ihr das Mobiltelefon zu rauben. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf die Frau um Hilfe gerufen habe. Daraufhin habe der Angreifer die Flucht ergriffen. Der Vorfall könnte von mehreren Passanten bemerkt worden sein. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell