Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 82-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 07.50 Uhr war ein 61 Jahre alter BMW-Lenker in Ludwigsburg auf der Comburgstraße in Richtung Corneliusstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Walter-Flex-Straße stieß der Autofahrer auf der Comburgstraße mit einer 82-jährigen Frau zusammen. Die ältere Dame befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Fußgängerüberweg und wollte die Fahrbahn in Richtung Ludwigsburg-Oßweil überqueren. Zum Zeitpunkt der Kollision regnete es und möglicherweise erkannte der 61-Jährige durch die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Fahrzeugs die Fußgängerin zu spät. Auch eine eingeleitete Bremsung konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 82 Jahre alte Frau stürzte in der Folge und wurde verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. An dem BMW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

