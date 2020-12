Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frau berührt - Tatverdächtiger gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, hielt ein unbekannter Mann eine 20-Jährige aus Marl an ihrem Auto fest. Die Frau wollte gerade auf einem Parkplatz an der Bergstraße in ihr Fahrzeug einsteigen. Der Mann war mit drei oder vier anderen Unbekannten unterwegs. Er berührte die Frau. Sie wehrte sich daraufhin körperlich und flüchtete in ihr Auto.

Die 20-Jährige verließ anschließend im Auto den Parkplatz.

Der Tatverdächtige konnte beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,90m groß - korpulentere Statur - trug eine dunkle Wollmütze - einen Schal im Gesicht - auffällige Nase

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell