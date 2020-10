Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Polizeibeamter verletzt

NeuehausNeuehaus (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein Polizeibeamter während einer Verkehrskontrolle an der Marktstraße verletzt. Die Streifenwagenbesatzung beabsichtigte gegen16.20 Uhr einen 15-jährigen Rollerfahrer zu kontrollieren, da an seinem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Auf die Haltezeichen der Beamten reagierte er nicht und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nachdem die Polizisten den Fahrer anhalten konnten, versuchte er erneut zu flüchten. Als ein 56-jähriger Beamter ihn festhielt, kamen beide zu Fall. Der Schutzmann wurde dabei verletzt und ist bis auf weiteres nicht dienstfähig. Der Jugendliche flüchtete zunächst zu Fuß, stellte sich aber wenig später auf der Wache in Nordhorn. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell