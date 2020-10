Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Frau bei Unfall schwer verletzt

Bad BentheimBad Bentheim (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Ochtruper Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 38-Jährige war gegen 12.40 Uhr mit ihrem Polo in Richtung Südstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

