Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Geldern (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle an der Brandenburger Straße entfernt. Der Besitzer eines grauen Audi Q2 mit Gelderner Kennzeichen hatte seinen Wagen am Freitag, 18.09.2020, gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz rückwärts in einer der Parkbuchten abgestellt. Am Dienstag, 22.09.2020, gegen 09.00 Uhr, stellte er dann erhebliche und frische Unfallschäden im Front- und Seitenbereich in Höhe von 4000 Euro fest. Unter anderem fehlt die Radkastenleiste vorn rechts komplett und war vor Ort nicht aufzufinden. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, sucht nun insbesondere Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet oder den Audi beschädigt oder unbeschädigt ab Freitag dort auf dem Parkplatz wahrgenommen haben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell