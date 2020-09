Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Geparkter PKW gestreift

Unfallverursacher gesucht

Emmerich (ots)

Bereits am Donnerstag (17.09.2020) kam es gegen 11:15 Uhr auf der Paul-Lincke-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrad geparkter Ford wurde von einem anderen, vermutlich schwarzen PKW im Vorbeifahren gestreift.

Der Unfallverursacher klingelte zunächst an der Halteranschrift und informierte den Fahrzeughalter über den Unfall. Anschließend gab er dem Fahrzeughalter gegenüber an, sich am nächsten Tag für die Schadensabwicklung zu melden und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle.

Der dem Halter unbekannte Unfallverursacher hinterließ weder seine Daten, noch kam er seiner Zusage nach, am nächsten Tag zurückzukehren.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

