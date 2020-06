Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Durchsuchung bei Drogendealer

Bad Bentheim (ots)

Beamte der Polizei Nordhorn haben am Dienstag die Wohnung eines 19- Jährigen in Bad Bentheim durchsucht. Zeugen hatten den Hinweis gegeben, dass der junge Mann mit Betäubungsmitteln handeln solle. Der Verdacht sollte sich bestätigen: Die Ermittler fanden etwa 65 Gramm Marihuana, sowie kleinere Mengen Haschisch und Amphetamine. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

