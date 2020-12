Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Festnahme nach versuchtem Einbruch

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, um 00:15 Uhr, versuchte ein 26-jähriger Dorstener die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäft an der Borkener Straße einzutreten. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes hatte den 26-Jährigen beobachtet und die Polizei informiert. Polizeibeamte konnten den Mann in der Nähe vorläufig festnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell