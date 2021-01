Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pedelec entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 19.45 Uhr und Donnerstag 14.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Rosensteinstraße in Kornwestheim ein hellblaues Pedelec der Marke "Mondraker". Das Fahrrad, dessen Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft, war vor einem Wohnhaus mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0.

