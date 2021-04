Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geschädigter und Zeugen gesucht

Brilon (ots)

Am 24. März gegen 12:50 Uhr befuhren mehrere Autos die B 7 von Brilon in Richtung Altenbüren. Ein Auto überholte trotz Gegenverkehr die Fahrzeugkolonne. Ein entgegenkommendes Auto musste stark abbremsen und ausweichen. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wird der Fahrer dieses PKW gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Auch Zeugen werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Brilon unter der 02961 /90 200 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell