Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wechselgeldbetrug

Brilon (ots)

Am 25. März schlugen Wechselgeldbetrüger in einem Reformhaus an der Bahnhofstraße zu. Gegen 15:30 Uhr kauften ein Mann sowie eine Frau einen geringwertigen Artikel. Nach der Bezahlung bat der Mann um die Rückgabe des Artikels und die Rückerstattung des Geldes. Durch geschicktes Reden und Ablenken irritierte der Mann die Verkäuferin. Erst später wurde der Diebstahl von Bargeld bemerkt.

Täterbeschreibung: 1. Person: männlich, 35-40 Jahre, circa 1,70 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart, schwarzer Pullover, schwarze Jacke, schwarze Hose.

2. Person: weiblich, 35-40 Jahre, circa 1,70 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare bis zum Kinn, beige Jacke mit Punkten oder Sternen, Sweatweste.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell