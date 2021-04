Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch sind Unbekannte in zwei Hütten einer Kleingartenanlage in der Weidenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Türen der beiden Hütten auf und verschafften sich so Zugang. Gestohlen wurde eine Musikbox und eine Flasche Alkohol.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell