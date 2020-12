Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 83-Jährige verursacht Unfall

Delmenhorst

Eine 83-Jährige Frau aus Ganderkesee verursachte bei einem Einparkversuch auf dem Raiffeisengelände in der Gemeinde Ganderkesee einen Verkehrsunfall und verletzte sich dabei leicht. Nach ersten Angaben habe die Dame am Donnerstag, 17. Dezember 2020, gegen 11:15 Uhr, versucht mit ihrem Mercedes vorwärts in eine dortige Parklücke mit ihrem Fahrzeug einzuparken. Dabei beschleunigte sie nach Zeugenaussagen plötzlich und überfuhr die draußen ausgestellte Ware. Abschließend kollidierte sie mit einem Zaun und kam dort letztendlich zum Stehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Frau das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben könnte.

Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, da eine Alkoholbeeinflussung vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Dame kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Mercedes war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde auf 6300 Euro geschätzt.

