Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Mehrere Verstöße festgestellt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Mehrere Verstöße stellten Beamte der Autobahnpolizei am Donnerstag, 17. Dezember 2020, bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek fest.

Gegen 21:30 Uhr waren die Beamten mit ihrem Streifenwagen auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg wurde der Streifenwagen von einem Opel überholt, der mehrere Schäden aufwies und sich in einem schlechten Allgemeinzustand befand. Die folgende Kontrolle wurde auf dem Parkplatz Cappeln-Hagelage durchgeführt.

Der 47-jährige Fahrer aus Siegen händigte den Beamten dabei einen Führerschein aus, der sich als Fälschung herausstellte. Zudem bestand für den Opel kein Versicherungsschutz mehr.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

