Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Diebstahl eines PKW

Am Montag, den 17. Mai 2021, kam es in der Zeit zwischen 11.30 und 11.45 Uhr bei einer Arztpraxis in der Schulstraße zum Diebstahl eines PKW. Der PKW eines 81-jährigen Mannes aus dem Saterland wurde durch bislang unbekannte Täter entwendet, während er einen Arzttermin wahrnahm. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen schwarzen BMW 525i Limousine älteren Baujahres (2002) mit dem amtlichen Kennzeichen: CLP-AJ 522. Eine Nahbereichsfahndung durch die Familie des Geschädigten, sowie auch durch die Polizei, verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnumer (0 44 98) 92 37 70 entgegen.

Bösel - versuchter Diebstahl von zwei E-Bikes

Am Sonntag, den 16.Mai 2021, gegen 23.10 Uhr, kam es in der Azaleenstraße zu einem versuchten Diebstahl zweier E-Bikes. Aufmerksame Anwohner beobachteten, wie zwei männliche Personen zwei E-Bikes in einen PKW einladen wollten. Als die Täter die Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit ihrem PKW in Richtung Gartenstraße. Die Fahrräder ließen sie vor Ort zurück. In dem Fluchtfahrzeug, vermutlich ein silberner Opel, soll sich nach Angaben der Zeugen mindestens eine weitere Person aufgehalten haben. Einer der Täter hatte eine Glatze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 15.Mai 2021, zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrertür eines dort geparkten weißen PKW Fiat 500 und entfernte sich von der Unfallstelle, nachdem er einen Zettel an den Wagen geheftet hatte, auf dem er sich zwar für den verursachten Schaden entschuldigte ("Sorry für den Kratzer"), aber keinerlei Angaben zu seiner Person machte Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 17.Mai 2021, gegen 17.25 Uhr, befuhr eine 20-jährige Saterländerin mit ihrem PKW, VW Golf die Alte Moorstraße in Richtung Neuscharreler Weg und kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte sie zwei Verkehrszeichen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Gegen die Verursacherin, die kurz darauf ermittelt werden konnte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell