POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Mittwoch/Donnerstag den 30/31.12.2020

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti In der Nacht von Mittwoch den 29.12.2020 auf Donnerstag den 30.12.2020 besprühten unbekannte Täter das Dorfgemeinschaftshaus Zwischenbergen im Mittelweg, einen dort geparkten PKW, diverse Verkehrszeichen und Hinweisschilder mit einer unbekannten Farbe. Die Polizeistation Wiesmoor hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter 04941/6060 mit der Polizei Aurich oder mit der Polizeistation in Wiesmoor unter 04944/914050 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am frühen Mittwochabend ereignete sich im Einmündungsbereich der Siebelshörner Straße zur Auricher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Mofafahrerin aus Moordorf leicht verletzt wurde. Die 71-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf aus der Gemeinde Großefehn hatte im o.g. Einmündungsbereich die kreuzende und bevorrechtigte Fahrerin des Mofas übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Daraufhin stürzte die 15-jährige und wurde derart verletzt, dass sie mittels Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Versuchte Einbrüche in Fahrzeuge Am Mittwoch den 30.12.2020 in der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 06:40 Uhr wird in der Friesenstraße in Großheide durch einen bislang unbekannten Täter die Fensterscheibe eines Volkswagens eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Am Donnerstag den 31.12.2020 kommt es in der Coldinner Straße um 06:30 Uhr erneut zu einem gleichgelagerten Sachverhalt. Hier wird durch einen unbekannten Täter die Seitenscheibe eines Mercedes eingeschlagen. Der Täter wurde hier von der Alarmanlage des Pkw überrascht. Auch hier wurde offensichtlich nichts entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände oder gar den Fahrzeugschlüssel im eigenen Pkw zu lassen. Zeugen, die zu den Vorfällen sachdienliche Hinweise angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 - 9210 zu melden.

Großheide - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Im Zeitraum vom 28.12.2020 / 20:00 Uhr bis zum 29.12.2020 / 18:00 Uhr beschmiert ein bislang unbekannter Täter im Ruhrweg in Großheide mehrere Verkehrszeichen, sowie eine Sitzbank. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Großheide unter 04936 - 912760 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung Ein männlicher Fahrzeugführer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren aus Marienhafe wurde am 30.12.2020 in Marienhafe durch Beamte der Polizei Norden kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Marienhafer untersagt.

Norden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht vom 30.12. auf den 31.12. ist es auf der Schoonorther Straße in Grimmersum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Opel Astra ist hier nach rechts von der Straße abgekommen und im Graben zu liegen gekommen. Der Fahrzeugführer montierte dann die Kennzeichen ab und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. An dem Pkw und an der Grabenböschung ist nach einer ersten Schätzung ein Gesamtschaden im unteren 4-stelligen Bereich entstanden. Bei einem späteren Aufsuchen des Fahrzeughalters aus Wirdum konnte bei diesem eine Alkoholbeeinflussung wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 - 9210 zu melden.

Sonstiges

Die Polizei Norden musste in der Nacht vom 30.12. auf den 31.12. zu zahlreichen Ruhestörungen ausrücken. Nicht alle Betroffenen zeigten sich einsichtig, sodass hier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

