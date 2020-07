Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Diebstahl einer Gleitschirm-Ausrüstung (27.07.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Rucksackes mit kompletter Gleitschirmflug-Ausrüstung als Inhalt. Der Diebstahl wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr beim Hauptzugang zum Friedhof in der Altstadt begangen. Der Eigentümer des Packsackes hatte diesen für wenige Minuten am Friedhofsportal abgestellt und unbeaufsichtigt stehen lassen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Wegnahme der Ausrüstung oder zum Verbleib des Packsackes mit Inhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

