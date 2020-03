Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrgäste stürzen im Bus - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(mb) In Schloß Neuhaus hat sich ein Fahrgast am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in einem Linienbus Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen und eine weitere gestürzte Businsassin.

Gegen 13.30 Uhr stieg ein 49-jähriger Fahrgast an der Haltestelle Hatzfelder Straße in einen Linienbus ein. Als der Bus in Richtung Dubelohstraße anfuhr, stürzte der Mann und zog sich eine Kopfverletzung zu. Laut Zeugenangaben soll auch eine bislang unbekannte ältere Frau gestürzt sein. Ein anderer Fahrgast kümmerte sich um den verletzten Mann und stieg mit ihm an der Haltestelle Dubelohstraße aus. Eine Passantin alarmierte den Rettungsdienst.

Die Polizei bittet Zeugen sowie die gestürzte Frau, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

