Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Büroräume eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am Pfingstwochenende in Büroräume in der Pfaffstraße eingedrungen. Am Montag fiel auf, dass sich unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagnacht, 2.50 Uhr, Zugang zu den Räumen verschafften. Im Inneren brachen sie diverse Türen gewaltsam auf und durchsuchten Schränke und Schreibtische nach Wertgegenständen.

Geleerte Behältnisse lagen auf dem Boden verstreut. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der angerichtete Schaden ist, steht noch nicht fest.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

