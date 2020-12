Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden/Norddeich - Lack zerkratzt +++ Norderney - Unfallflucht

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden/Norddeich - Lack zerkratzt

In Norddeich hat ein bislang Unbekannter einen Mercedes zerkratzt. Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 16 Uhr, beschädigte der Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack des grauen Mercedes GLC und verursachte einen Schaden im vierstelligen Bereich. Der Wagen stand zur Tatzeit im Jollenweg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen auf Norderney in der Bülowallee. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen geparkten grauen BMW 3er und beschädigte ihn an der hinteren Stoßstange. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

