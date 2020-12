Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Schwerer Verkehrsunfall

In Ihlow kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel war gegen 13.30 Uhr aus Richtung Emden kommend auf der Emder Straße in Fahrtrichtung Riepe unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr geriet. Er lenkte gegen und prallte mit der Fahrerseite seines Wagens in Höhe Hausnummer 3 gegen einen Baum. Der 81 Jahre alte Mann wurde schwerst verletzt und schwebt nach derzeitigem Kenntnisstand in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis etwa 15.30 Uhr vollständig gesperrt.

