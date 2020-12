POL-AUR: Aurich - Einbruch in Fahrschule +++ Aurich - Werkzeugkoffer aus Garage gestohlen +++ Aurich - Tasche aus Auto gestohlen +++ Großefehn/Akelsbarg - Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Fahrschule

Unbekannte sind am Montagmorgen in Aurich in die Räumlichkeiten einer Fahrschule im Kornkamp eingebrochen. Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen in den Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu dem Fahrschulgebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden zahlreiche Elektrogeräte und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich Kornkamp verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Werkzeugkoffer aus Garage gestohlen

Zu einem Garageneinbruch kam es am Sonntag in Aurich. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der Rückseite eines Grundstücks in der Straße Am Deich und entwendeten aus einer dortigen Garage unter anderem einen Werkzeugkoffer. Der Vorfall ereignete sich zwischen 1 Uhr und 13 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Tasche aus Auto gestohlen

In Aurich wurde am Wochenende ein Auto aufgebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, zerstörte ein bislang Unbekannter die Scheibe in der Beifahrertür eines BMW X1, der in der Baltrumstraße stand. Aus dem Fahrzeug wurde eine Ledertasche mit Wertsachen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn/Akelsbarg - Tödlicher Verkehrsunfall

Bereits am Mittwoch, 23.12.2020, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall in der Gemeinde Großefehn. Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Großefehn war gegen 18.45 Uhr auf der Boßelstraße in Fahrtrichtung Akelsbarg unterwegs, als er nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der 18-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und tödlich verletzt. Er verstarb an der Unfallstelle. Sein 19-jähriger Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen zeitweise vollständig gesperrt werden.

