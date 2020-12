Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 26.12.2020

Aurich/WittmundAurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streit mündet in Körperverletzung

In den Mittagsstunden des 1. Weihnachtsfeiertages, gegen 12:30 Uhr, mündete eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 22jährigen aus Ihlow und einem 41jährigen aus Emden in einer Körperverletzung.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhren beide Beteiligte mit ihren PKW die Egelser Straße aus Aurich kommend in Rtg. Wiesens. Im Bereich des Egelser Waldes soll der 22jährige dann mehrfach versucht haben den 41jährigen zu überholen. Bei diesen Überholversuchen sei zur Gefährdung, möglicherweise auch des Gegenverkehrs gekommen. Nach gelungenem Überholmanöver gerieten beiden Parteien in einen Streit, in dessen Verlauf der 41jährige dem 22jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben soll.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsgeschehen als auch der Körperverletzung gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Berumbur - Schussabgabe nach Ruhestörung

Ein 21-jähriger Mann aus Berumbur steht im Verdacht, seine Nachbarschaft zunächst durch überlaute Musik belästigt und dann mit einer Schreckschusswaffe auf einen seiner Nachbarn geschossen zu haben, als dieser seine Wohnung verließ. Der 63-jährige blieb aufgrund der Distanz unverletzt und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort stichhaltige Beweise gegen den 21-jährigen feststellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Osteel - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Ein 21-jähriger Mann aus Marienhafe ist am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages tödlich mit seinem PKW verunglückt. In einem Kurvenbereich der Schoonorther Landstraße in Osteel verlor er die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer eilten dem Mann zur Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus seinem stark deformierten PKW befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Westerstede geflogen. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen. Der Bereich der Unfallstelle musste für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Berumerfehn - Zeugen halten alkoholisierten Fahrzeugführer fest

Ohne Fahrerlaubnis und unter starkem Alkoholeinfluss kam ein 50-jähriger Mann aus Großheide am frühen Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast am Berumerfehnkanal. Zwei Zeugen eilten dem Mann zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Verunfallte versuchte daraufhin zu fliehen, doch da die Zeugen zusätzlich Alkoholgeruch bei ihm feststellten, nahmen sie ihm den Fahrzeugschlüssel bis zum Eintreffen der Polizei ab. Die Polizeibeamten staunten in Anbetracht der Tageszeit nicht schlecht über dessen erheblichen Alkoholisierungsgrad von fast zwei Promille. Weiterhin stellten sie fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit rechtskräftig entzogen worden war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Mehrere Ruhestörungen

Mehrere Mitbürger wollten die Weihnachtstage so gar nicht ruhig und besinnlich verbringen, sodass die Polizei an mehreren Orten im Altkreis Norden die Nachtruhe wiederherstellen mussten. Einige der Verursacher werden nun aufgrund erschwerender Umstände mit einem Bußgeldbescheid rechnen müssen.

Landkreis Wittmund

-kein Beitrag-

