Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Hallenbad - Kennzeichen von Pkw gestohlen

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Einbruch in Hallenbad

Heringen (Werra) - Am Montagmittag (09.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor in der Dickesstraße in ein altes Hallenbad eingebrochen waren. Die Täter traten eine Tür ein, demontierten diverse Elektrokabel, ließen diese jedoch am Tatort zurück. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von Pkw gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Dienstag (10.11.) stahlen Unbekannte in der Jenaer Straße das hintere Kennzeichen ESW-CM 159 eines silbernen Golfs. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell