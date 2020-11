Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra-Weiterode- Am 10.11.20, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein Fahrer aus Kroatien mit seinem Sattelzug (MAN) mit Anhänger die Eisenacher Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Weiterode. Am Eingang einer Bahnunterführung fuhr der Fahrer zu weit rechts und stieß mit dem Obergestell des Anhängers gegen den Steinbogen. Gesamtschaden circa 11.000 Euro.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

