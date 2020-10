Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auto überschlägt sich - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.10.2020, gegen 21.45 Uhr, fuhr ein Audi auf der Bahnhofstraße in Wyhlen. Möglicherweise aufgrund von Alkoholeinfluss kam der 61-jährige Fahrer zunächst nach rechts von der Straße ab und geriet an eine Böschung. Hier überschlug sich das Fahrzeug und stieß mit einem geparkten Renault zusammen. Auf dem Dach liegend konnte sich der Fahrer leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen war mit fünf Fahrzeugen und etwa 16 Mann am Unfallort.

