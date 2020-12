Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in der Alleestraße in Norden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Montag oder Dienstag aus Richtung Westermarscher Straße kommend in Richtung Am Markt unterwegs und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Der Außenspiegel des gelben Transporters wurde beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 21.12.2020, 22.10 Uhr, und Dienstag, 22.12.2020, 11.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell