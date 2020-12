Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Autofahrer leicht verletzt

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Autofahrer leicht verletzt

Am Sonntagabend ist in Esens ein Autofahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 35 Jahre alte Frau war gegen 19.15 Uhr mit einem Opel auf dem Nordring unterwegs und wollte nach links in die Theodor-Thomas-Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Honda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 51-jährige Honda-Fahrer wurde verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell