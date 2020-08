Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand in Anbau einer Schule

Bottrop-Batenbrock; Um 15:29 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop durch aufmerksame Nachbarn über einen piependen Rauchwarnmelder und Brandgeruch aus einem Anbau der Nikolaus Groß Schule am Förenkamp informiert. Als die Feuerwehr an der Schule eintraf konnte ein Rauchmelder in einem separaten Gebäude auf dem Schulgelände an welchem derzeit Bauarbeiten stattfinden, als Quelle ausgemacht werden. Die Einsatzkräfte drangen in das Gebäude ein und konnten den Brand in einer Küchenzeile schnell löschen. Die Feuerwehr Bottrop war mit 23 Einsatzkräften der Feuerwache 1 und der Freiwilligen Feuerwehr Boy vor Ort. Bereits um 16:15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt (Ln).

