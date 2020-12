Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Victorbur - Einbruch in Schule +++ Südbrookmerland/Moordorf - Bushaltestelle beschädigt

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Victorbur - Einbruch in Schule

Unbekannte sind in die Grundschule Victorbur eingebrochen. Zwischen Mittwoch, 23.12.2020, 12 Uhr, und Montag, 28.12.2020, 7 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude in der Straße Schuldamm und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Durch den gewaltsamen Einstieg entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter TEleofn 04941 606215.

Südbrookmerland/Moordorf - Bushaltestelle beschädigt

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Moordorf eine Bushaltestelle beschädigt. Sie warfen am Busbahnhof an der Moordorfer Straße eine Glasscheibe ein und verursachten Schaden im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 1.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

