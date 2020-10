Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2020

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Mann mit Messer schwer verletzt - Festnahme

Ein Streit unter zwei Mitbewohnern fand am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Aglasterhausen ein jähes Ende, als einer der Männer ein Teppichmesser griff und den anderen damit schwer verletzte. In der Wohnung war es zu einem heftigen Streit gekommen, welcher zunächst durch eine Zeugin geschlichtet wurde. Als eine weitere Zeugin hinzukam, um die Meinungsverschiedenheit zu klären, kam es erneut zu lautstarken Diskussionen und Handgreiflichkeiten. Dabei nahm der 31-jährige Beteiligte ein Teppichmesser und verletzte den 29-jährigen Kontrahenten damit erheblich am Hals. Anschließend zog sich der Tatverdächtige zurück, sodass die beiden Zeuginnen dem stark blutenden Mann zur Hilfe eilen konnten. Der verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Er wurde durch den Angriff schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Beschuldigte konnte kurz nach der Tat durch die Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

