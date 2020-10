Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.10.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bretzfeld BAB 6: Lkw-Kontrollen

Beamte der Vekehrspolizeiinspektion Weinsberg führten am Donnerstag, auf der BAB 6, Gemarkung Bretzfeld/Hohenlohe, Fahrtrichtung Nürnberg, eine Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch. Parallel wurde mit einem digitalen Verkehrskontrollsystem der Abstand zwischen den Lastkraftwagen überwacht. Während 4 Stunden wurden insgesamt 51 Lkw wegen Unterschreitung des Mindestabstandes beanstandet und einer näheren Kontrolle zugeführt. Aufgrund des hohen Anteils gebietsfremder Fahrzeuge mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von knapp 4.800 Euro erhoben werden. Darüber hinaus wurden Verstöße gegen die Vorschriften über die Lenkzeiten, Lenkzeitunterbrechungen und Ruhezeiten festgestellt. An 2 Fahrzeugen wurden technische Mängel, sowie an einem Fahrzeug Verstöße gegen die Gefahrgutvorschriften beanstandet. Einem weiteren Lenker eines Schwerverkehrs-Fahrzeuges wurde aufgrund mangelnder Ladungssicherung die Weiterfahrt untersagt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg war mit insgesamt 14 Beamten im Einsatz. Sie kündigt die Fortführung von Kontrollmaßnahmen auf der stark belasteten BAB 6 an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell