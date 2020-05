Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Zeit von Samstag, den 16.05.2020, 09:15 Uhr bis Montag, den 18.05.2020, 04:00 Uhr, beschmierte unbekannte Täterschaft großflächig abgestellte Waggons der Höllentalbahn mit Graffitis. Der Sachschaden beträgt ca. 1500.- Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Üsenberger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Endingen, 07642/9287-0, in Verbindung zu setzen.

