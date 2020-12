Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Hyundai-Fahrerin ist am Dienstagmorgen in Holtgast von der Fahrbahn abgekommen. Die 20-Jährige verlor auf der zum Unfallzeitpunkt schneebedeckten Straße Mühlenstrich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach links in einen Straßengraben. Die Frau wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei etwa 8000 Euro. Zu dem Unfall kam es gegen 7.45 Uhr.

