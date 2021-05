Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg - Verkehrsunfall B 72, Höhe PP Soestetal

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 17.05.2021, um 15:58 Uhr, befährt ein 51-Jähriger Pole mit einem Sattelzug, beladen mit Blumenerde, die B72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Emstek. Kurz vor dem Parkplatz Soestetal gerät der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und bleibt in der Berme stecken. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. Ca. 1100 Liter Diesel Kraftstoff laufen aus. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg erscheint mit 4 Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort und kann ein weiteres Auslaufen unterbinden. Das THW errichtet vorsorglich eine Dieselsperre. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die B72 ist zwischen Emstek Ost und Emstek West für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

