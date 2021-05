Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Wohnungseinbrecher scheitern

Brüggen: (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Holtweg einzubrechen. Sie hebelten von der rückwärtigen Gartenseite aus, an den heruntergelassenen Rollladen: Die gelangten nicht ins Gebäude. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (352)

