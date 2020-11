Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Samstag 07.11.2020, 18.40 Uhr

NORTHEIM (dol) - Am Samstagabend, um 18.40 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl im Rewe-Markt in Northeim. Der 31-jährige Ladendieb konnte durch die Northeimer Polizei in unmittelbarer Nähe mit der entwendeten Ware angetroffen werden. Gegen den Northeimer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

