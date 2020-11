Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taxifahrt nicht bezahlt

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck Oleburg (tm) Samstag, 07.11.2020 00:55 Uhr In den frühen Morgenstunden des Samstags 07.11.2020 beförderte ein Taxifahrer zwei Fahrgäste aus der Nähe von Gleichen im Landkreis Göttingen nach Einbeck in die Straße Oleburg. Als die Fahrgäste die Fahrt bezahlen sollten, seien diese plötzlich ausgestiegen und weggelaufen. Die Beförderung nach Einbeck in Höhe von 122 Euro hatten beide zuvor nicht bezahlt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell