Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Wieterallee, Freitag, 06.11.2020, 16:45 Uhr

NORTHEIM (dol)- Eine 70-jährige Northeimerin befährt mit ihrem Pkw die Wieterallee aus Rtg. Wieterturm kommend in Rtg. Innenstadt. Aufgrund der eingeschränkten Sicht durch eine beschlagene Windschutzscheibe touchiert die Northeimerin mit ihrem Pkw eine Straßenlaterne und zwei dort geparkte Pkw. Sowohl an der Straßenlaterne als auch an den Pkw entsteht insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

