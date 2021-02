Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Polizei ahndet wiederholt Corona-Verstöße am Wochenende

Freiburg (ots)

Breisach am Rhein - Verstöße gegen die Corona-Verordnung haben in Breisach und den umliegenden Gemeinden wiederholt zu Polizeieinsätzen geführt. Neben einer Geburtstagsfeier in Bötzingen mit sieben Gästen aus sechs unterschiedlichen Haushalten stellte die Polizei zwei weitere private Treffen, bei denen die Kontaktbeschränkungen missachtet wurden, und einen Verstoß gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung fest. Alle Personen gelangen zur Anzeige.

