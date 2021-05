Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pedelecfahrende stoßen zusammen: zwei Leichtverletzte

Kempen: (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Zusammenstoß von zwei Pedelecfahrern am Mittwoch gegen 13:00 Uhr auf der Eichendorffstraße. Ein 80-jähriger Kempener fuhr auf dem nur für Radfahrer und Fußgänger freigegebenen Teilstück der Eichendorffstraße in Höhe des Cambridgeparks in Richtung Fliethgraben. Reine 39-jährige Kempenerin war mit ihrem Pedelec in dieselbe Richtung unterwegs. Der 80-Jährige fuhr rechts an der Frau vorbei. Dabei kam es zur Kollision Beide Radfahrer stürzten. /ah (351)

